Жителей Кемерова развезут по домам после фейерверка в День Победы

В Кемерове после салюта, который состоится 9 мая рядом с Московской площадью, горожан развезут по домам на автобусах. Об этом сообщили в городской администрации.

Дополнительный общественный транспорт отправится в 22:15 от дублера Притомского проспекта. Автобусы поедут во все районы города.

Для удобства горожан мэрия опубликовала схему расстановки общественного транспорта.

Ранее мы писали, что 9 мая до Московской площади в Кемерове запустят шаттлы - они будут курсировать с 16:30 до 23:30 от улицы Кирова, Летнего вокзала и из Рудничного района.