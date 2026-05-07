Посетителей областной больницы не пускали в здание. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром в Кемерове эвакуировали посетителей областной больницы имени Беляева, расположенной на проспекте Октябрьском. Об этом «КП-Кемерово» сообщил очевидец.

По его словам, людей вывели на улицу из консультативной поликлиники. На место прибыла полиция, а также кинологи с собакой. По всей видимости, причиной эвакуации стало сообщение о минировании. Позже людей стали запускать в здание.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее мы писали, что утром 7 мая на шахте «Алардинская» в Калтане произошло задымление, в этот момент под землей находились более 130 горняков.