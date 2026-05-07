На шахте «Алардинская» в Кузбассе эвакуировали 132 горняков из-за задымления

Утром 7 мая на шахте «Алардинская» в Калтане произошло задымление. В этот момент под землей находились более 130 горняков - все они были эвакуированы на поверхность. Рассказываем, что известно о ЧП на шахте «Алардинская» в Кузбассе.

Задымление произошло рано утром в людском уклоне на глубине 80 метров. В первые минуты появилась информация о том, что на шахте превышен уровень угарного газа, но позже в прокуратуре Кузбасса сообщили, что загорелся кабель. В этот момент под землей находилось 132 человека – их начали выводить на поверхность. В 8.30 на место выехали несколько отделений ВГСО и специализированных служб.

Эвакуация прошла в штатном порядке. По данным МЧС Кузбасса, в 9.42 все горняки вышли из-под земли, никто из них не пострадал.

Сейчас на месте работают горноспасатели. Добыча угля на шахте временно приостановлена. Для поддержания жизнеобеспечения под землей остаются 16 человек.

Кузбасский следком организовал проведение доследственной проверки по статье о нарушении требований промышленной безопасности (217 УК РФ). На место выехала следственно-оперативная группа и руководство территориального следственного отдела.

Кроме того, проверку исполнения требований законодательства о промышленной безопасности проводит прокуратура области. По ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Шахта «Алардинская» входит в ПАО «Распадская», ее производственная мощность составляет 3 млн тонн угля коксующейся марки КС в год.

