На шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло возгорание кабельной продукции

В Кузбассе организованы проверки по факту инцидента на шахте «Алардинская». Об этом сообщили региональном следкоме и прокуратуре Кузбасса.

По предварительным данным, сегодня на угольном предприятии произошло возгорание кабельной продукции и задымление. Сейчас сотрудники ВГСО и специализированных служб эвакуируют горняков на поверхность.

Кузбасский следком организовал проведение доследственной проверки по статье о нарушении требований промышленной безопасности (217 УК РФ). На место выехала следственно-оперативная группа и руководство территориального следственного отдела.

Кроме того, проверку исполнения требований законодательства о промышленной безопасности проводит прокуратура области. По ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее мы писали, что 9 мая до Московской площади в Кемерове запустят шаттлы, а также за неделю более 500 кузбассовцев пострадали от клещей.