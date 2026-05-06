За неделю более 500 кузбассовцев пострадали от клещей

С наступлением теплой погоды в Кузбассе резко увеличилось число пострадавших от укусов клещей. Об этом свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора.

Так, с 23 по 29 апреля было зарегистрировано 552 обращения в больницы по поводу присасывания опасных паразитов. А всего с начала года выявлено 693 пострадавших.

В ведомстве рассказали, что этой весной планируется провести акарицидные обработки на площади более 3000 га. Тем не менее, кузбассовцам нужно соблюдать и меры индивидуальной профилактики. Так, выезжая на природу, нужно отдавать предпочтение светлой одежде (на ней клещ заметнее), закрывающей все тело. Для обработки одежды можно использовать специальные аэрозольные химические средства: акарицидные (убивающие клещей), репеллентные (отпугивающие клещей) или акарицидно-репеллентные (сочетанного действия). Также важно проводить осмотры на клещей каждые 15 – 20 минут. В случае обнаружения присосавшегося паразита нужно обратиться в больницу.

