Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+16°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 6:32

За неделю более 500 кузбассовцев пострадали от клещей

С наступлением теплой погоды возросло число пострадавших от укусов клещей
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением теплой погоды в Кузбассе резко увеличилось число пострадавших от укусов клещей. Об этом свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора.

Так, с 23 по 29 апреля было зарегистрировано 552 обращения в больницы по поводу присасывания опасных паразитов. А всего с начала года выявлено 693 пострадавших.

В ведомстве рассказали, что этой весной планируется провести акарицидные обработки на площади более 3000 га. Тем не менее, кузбассовцам нужно соблюдать и меры индивидуальной профилактики. Так, выезжая на природу, нужно отдавать предпочтение светлой одежде (на ней клещ заметнее), закрывающей все тело. Для обработки одежды можно использовать специальные аэрозольные химические средства: акарицидные (убивающие клещей), репеллентные (отпугивающие клещей) или акарицидно-репеллентные (сочетанного действия). Также важно проводить осмотры на клещей каждые 15 – 20 минут. В случае обнаружения присосавшегося паразита нужно обратиться в больницу.

Ранее мы писали, что в Кемерове на День Победы будет тепло и пасмурно, а также экс-министру здравоохранения Кузбасса продлен срок содержания под стражей.