Экс-министру здравоохранения Кузбасса продлен срок содержания под стражей.

Центральный районный суд Кемерова рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам о продлении срока содержания под стражей для бывшего министру здравоохранения Дмитрия Беглова. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался. 4 марта 2026 года суд продлил арест до 7 мая 2026 года. 5 мая 2026 года по ходатайству следователя арест был продлен до 7 июня 2026 года.

Напомним, что суд изъял у экс-министра здравоохранения Кузбасса имущество на 100 млн рублей.

