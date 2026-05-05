В Кемерове осудят экс-директора стройфирмы за мошенничество на 16 млн рублей.

В Кузбассе направили в суд уголовное дело против 40-летнего бывшего директора строительной организации. Его обвиняют в семи эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре региона и в ГУ МВД России по Кузбассу.

По данным следствия, «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» заключил со строительной компанией семь договоров на ремонт крыш и фасадов 16 домов в Юрге, Топках и Зеленогорском.

Подрядчик не имел возможности выполнить работы, но получил аванс. Деньги он потратил на свои нужды, не используя их по назначению. Чтобы скрыть незаконные действия, он заключил фиктивные договоры с субподрядчиками, которые не выполняли работы.

В результате этой схемы из бюджета было похищено более 16 миллионов рублей. Дело передано в Заводской районный суд Кемерова для рассмотрения.

