Скончался известный кузбасский поэт Борис Бурмистров

Фото: Кемеровское отделение Союза писателей России.

4 мая скончался кузбасский поэт, председатель правления Союза писателей Кузбасса Борис Бурмистров. Об этом сообщили в Кемеровском отделении Союза писателей России.

Борис Васильевич умер после тяжелой продолжительной болезни на 80-м году жизни.

Борис Бурмистров родился в Кемерове. Окончив политехникум в 1964 году, он работал бульдозеристом, механиком, заместителем начальника стройуправления и замдиректора завода в Кемерове, Прокопьевске, Березовском и суровых районах Крайнего Севера. В 1971 году он впервые опубликовал свои стихи, а с 1984 года полностью посвятил себя литературному труду. Книги Бурмистрова издавались в Москве, Санкт-Петербурге и Кемерове. Будучи руководителем Союза писателей Кузбасса с 1993 года, Борис Васильевич воспитал не одно поколение литераторов. Он также занимал пост Советника губернатора Кемеровской области по культуре и возглавлял Дом литераторов Кузбасса. Его заслуги отмечены высокими наградами, в том числе званиями «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Почетный работник культуры Кузбасса».

