НовостиОбщество4 мая 2026 12:24

В Кемерове временно ограничат проезд по дороге-дублеру проспекта Притомского

В Кемерове 7 мая введут временные ограничения для транспорта из-за проведения легкоатлетической эстафеты
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове ограничат движение транспорта на дороге-дублере проспекта Притомского из-за проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 20:00 среды, 6 мая, до 16:00 четверга, 7 мая, будет запрещена остановка и стоянка машин на участке дороги-дублера от ул. 5-ой Заречной до Московской площади и по дороге вдоль Аллеи спортсменов.

В день проведения забега, 7 мая, с 08:00 до 16:00 на этих же участках будет запрещено движение автомобилей.

Ранее мы писали, что определен маршрут «Бессмертного полка» 2026 в Кемерове, а также новокузнецкие врачи провели первую самостоятельную пересадку печени.