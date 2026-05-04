В Кемерове временно ограничат проезд по дороге-дублеру проспекта Притомского

В Кемерове ограничат движение транспорта на дороге-дублере проспекта Притомского из-за проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 20:00 среды, 6 мая, до 16:00 четверга, 7 мая, будет запрещена остановка и стоянка машин на участке дороги-дублера от ул. 5-ой Заречной до Московской площади и по дороге вдоль Аллеи спортсменов.

В день проведения забега, 7 мая, с 08:00 до 16:00 на этих же участках будет запрещено движение автомобилей.

