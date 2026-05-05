Судебные приставы Кузбасса нашли в подполье должницу по алиментам

В Тисульском районе женщина, задолжавшая своему сыну алименты, пряталась от приставов в подвале дома. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Должница долгое время не выплачивала средства на содержание ребенка, скрываясь от закона. В итоге в отношении женщины было заведено разыскное дело. Приставам удалось установить фактическое местонахождение алиментщицы, но когда они пришли по указанному адресу, хозяин дома сообщил, что женщины здесь нет - якобы она уехала в другой город. Засомневавшись в словах мужчины, приставы проверили все комнаты в доме и... нашли должницу в подполье.

Женщину принудительно доставили в отделение и составили на нее протокол об административном правонарушении. Суд назначил ей в качестве наказания административный арест на 10 суток.

