На шахте в Кузбассе эвакуируют горняков из-за превышения уровня угарного газа

На шахте «Алардинская» в Калтане эвакуируют горняков из-за превышения уровня угарного газа. Об этом сообщает ТАСС.

Под землей находится 132 человека – сейчас организован их выход на поверхность. Эвакуация проходит в штатном режиме, на месте работают горноспасатели. Информация о пострадавших не поступала.

