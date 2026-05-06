Перекрытие дорог в Кемерове на 9 мая 2026 года: список, схема перекрытия во время Парада Победы

9 мая 2026 года в Кемерове перекроют дороги в центре в связи проведением торжественного марша и шествия «Бессмертного полка». Рассказываем, на каких улицах будет закрыт проезд и как будет организована работа общественного транспорта в День Победы 2026 в Кемерове.

В Кемерове 9 мая 2026 года из-за праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы, введут временные ограничения для транспорта на центральных улицах. Запрет на парковку начнет действовать накануне праздника, с 20.00 пятницы, 8 мая, на следующих участках:

- по ул. Орджоникидзе (от ул. Притомской Набережной до площади Советов);

- по просп. Советскому (от просп. Кузнецкого до просп. Притомского);

- по ул. Красной (от ул. Томской до ул. Арочной);

- по ул. Ноградской (от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября);

- по ул. Весенней (от ул. Ноградской до ул. Н. Островского);

- по улице Кирова (от ул. Ноградской до ул. ул. Н. Островского);

- по улице Арочной (от ул. Красной до ул. Орджоникидзе);

- по улице Н. Островского (от ул. Кирова до ул. Орджоникидзе);

- по улице Мичурина (от Театрального моста до просп. Ленина);

- по улице Коломейцева (от просп. Советского до ул. Васильева);

- по улице Притомской Набережной (от поворота возле памятника В.Д. Мартемьянову в сторону памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 гг).

9 мая с 07:00 будет ограничено движение для транспорта:

- по проспекту Советскому (от просп. Кузнецкого до просп. Притомского);

- по улице Орджоникидзе (от ул. Притомской Набережной до площади Советов);

- по улице 50 лет Октября (от ул. Ноградской до площади Советов);

- по улице Весенней (от ул. Ноградской до ул. Н. Островского);

- по улице Арочной (от ул. Красной до ул. Орджоникидзе);

- по улице Васильева (от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина);

- по улице Красной (от ул. Красноармейской до ул. Арочной);

- по улице Мичурина (от поворота на Театральный мост до просп. Ленина);

- по улице Н. Островского (от ул. Кирова до ул. Орджоникидзе);

- по улице Кирова (от ул. Ноградской до ул. ул. Н. Островского);

- на проезде по Театральному мосту (от просп. Притомского до ул. Мичурина);

- по улице Притомской Набережной (от ул. Н.Островского в сторону памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 гг.).

Все ограничения будут действовать до окончания торжественных мероприятий.

Как будет работать общественный транспорт на 9 мая в Кемерове?

9 мая в Кемерове работа общественного транспорта будет организована по особому графику из-за Дня Победы. Так, по данным мэрии, автобусы будут курсировать по расписанию воскресенья, а троллейбусы и трамваи - по субботнему расписанию.

В период проведения торжественного марша и «Бессмертного полка» движение автомобилей по проспекту Советскому (от проспекта Кузнецкого до улицы Соборной) будет запрещено. Общественный транспорт будет двигаться в объезд - через Красноармейский мост, улицы Красноармейскую, Дзержинского либо проспект Кузнецкий и далее своими маршрутами.

После обеда в Кемерове запустят дополнительные автобусы до Московской площади, где также развернутся праздничные мероприятия. Шаттлы будут курсировать с 16:30 до 23:30 от улиц Кирова, от Летнего вокзала и из Рудничного района.

9 мая до 23:30 будет продлена работа автобусов № 84 и № 88, которые проходят мимо Московской площади.

После завершения праздничного салюта власти организуют дополнительные автобусы, которые развезут кемеровчан по всем районам города. Отправление - в 22.15 от дублера Притомского.

