В Новокузнецке мужчина напал с канцелярским ножом на работницу маркетплейса

В Новокузнецке задержали мужчину, напавшего на 20-летнюю работницу маркетплейса. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

ЧП произошло в пункте выдачи заказов на улице Смирнова. По предварительной информации, посетитель начал вести себя неадекватно и конфликтовать с сотрудницей. Во время ссоры он схватил канцелярский нож и порезал им лицо девушки.

Стражи правопорядка задержали нападавшего по горячим следам. Им оказался 35-летний житель Красноярского края с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам органов внутренних дел.

