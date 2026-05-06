В Кемерове временно запретят парковку у мемориала Воину-Освободителю

В Кемерове 8 мая временно изменится организация дорожного движения у мемориала Воину-Освободителю в связи с проведением Всероссийской акции «Свеча памяти». Об этом предупредили в городской администрации.

С 13:00 до 23:00 нельзя будет припарковать машины на проспекте Притомском (от бульвара Строителей до улицы Волгоградской) и на проспекте Московском (от бульвара Строителей до дома №25).

Кроме того, с 21:30 до 23:00 запретят въезд авто на парковку мемориала «Воину-Освободителю».

