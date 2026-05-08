Горноспасатели завершили работы на шахте «Алардинская» в Кузбассе

Горноспасатели завершили работы на шахте «Алардинская» в Калтане, где утром 7 мая произошло задымление. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Для ликвидации последствий привлекались 56 специалистов и 10 единиц техники. Сейчас подразделения военизированной горноспасательной части завершили все необходимые работы, мониторинг газовой обстановки ведется на предприятии в штатном режиме.

Ранее мы писали, что в момент задымления под землей находились более 100 горняков. Все они были эвакуированы, никто не пострадал.