Кемеровские байкеры откроют сезон 10 мая традиционным мотопробегом

Фото: администрация г. Кемерово.

10 мая кемеровские байкеры откроют сезон традиционным мотопробегом от озера Красного до Московской площади, после чего с 12.00 там начнется развлекательная программа. Об этом сообщили в городской администрации.

В связи с открытием мотосезона временно изменится организация дорожного движения. Так, с 20:00 9 мая до 15:00 10 мая будет запрещена парковка на дороге-дублере Притомского напротив Московской площади. Кроме того, 10 мая с 08:00 до 15:00 закроют въезд на дорогу-дублер Притомского в районе Московской площади.

Также временно изменит маршрут автобус № 90а: часть его пути будет пролегать по Притомскому проспекту (вместо дороги-дублера).

