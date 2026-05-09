В МЧС Кузбасса предупредили об ухудшении погоды 10 и 11 мая

В Кузбассе 10-11 мая ожидается ухудшение погодных условий: дожди, грозы, усиление ветра до 17-22 метров в секунду и похолодание. В МЧС призвали кузбассовцевы соблюдать меры предосторожности.

Так, при сильном дожде и грозах по возможности нужно оставаться дома. Рекомендуется отключить из сети электроприборы, закрыть окна. Автомобили лучше парковать в гаражах и на закрытых стоянках.

Нельзя пережидать сильный ветер около стен домов (так как с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы), вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий, под деревьями.

Водителям рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.

