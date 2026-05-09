НовостиОбщество9 мая 2026 0:00

Автобусы № 552 и № 554 вновь начнут курсировать по трассе Бийск - Новокузнецк

С 9 мая на маршрутах № 552 и № 554 вводится временный выход пассажиров перед поврежденным участком трассы
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: минтранс Кузбасса.

В Новокузнецком муниципальном округе возобновляется движение автобусов по маршрутам № 552 и № 554, связывающим населенные пункты Бенжереп 2 и Сары Чумыш. Об этом сообщили в министерстве транспорта Кузбасса.

Движение по маршрутам было приостановлено с конца апреля из за деформации дорожного полотна на участке трассы «Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк». Для обеспечения безопасной и ежедневной перевозки министерство транспорта Кузбасса, администрация округа и профильные ведомства провели обследование дороги.

С 9 мая 2026 года автобусы по маршрутам № 552 и № 554 начнут ходить снова, но с некоторыми ограничениями. Перед опасным участком пассажиры должны выйти из автобуса, пройти пешком до его конца и только тогда продолжить поездку. Продажа билетов на междугородные маршруты № 552 и № 554 возобновилась на новокузнецком автовокзале.

Ранее мы писали, что в Кемерове 9 мая праздничный салют начнется в 22.00, а также провайдер Goodline объявил о старте внедрения Вай-Фай 7 — в Кузбассе эта технология появилась впервые.