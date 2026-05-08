НовостиОбщество8 мая 2026 4:12

В Кемерове 9 мая праздничный салют начнется в 22.00

Праздничный салют 9 мая пройдет под патриотические песни
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове вечером 9 Мая прогремит праздничный салют. Он начнется в 22.00 и продлился 9 минут. Об этом сообщили в городской администрации.

С новой набережной Томи в небо взлетят более тысячи залпов. Организаторы мероприятия обещают, что как всегда будут использованы новинки пиротехники, поэтому фейерверк ожидается ярким и красочным.

В этом году салют пройдет под три известные патриотические композиции, в том числе «День Победы» Владимира Харитонова и Давида Тухманова.

Ранее мы публиковали полную программу празднования Дня Победы в Кемерове 2026, а также рассказывали о погоде 9 мая.