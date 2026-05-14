Под Новокузнецком спасли заблудившуюся лосиху

Фото: канал Евгения Бойко в МАХ.

В Новокузнецком округе спасли косулю, которая выбежала из леса и заблудилась среди заборов и шлагбаумов СНТ. Об этом рассказал министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко.

Инцидент произошел сегодня в СНТ «Чистые пруды». Молодая лосиха возрастом не старше года зашла на территорию садового товарищества и начала плутать между заборами. Местные жители совместно с инспекторами Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства помогли животному безопасно обойти преграды и вернуться в лес.

