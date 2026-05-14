В Кемерове временно изменятся маршруты автобусов № 90а и № 84

В Кемерове с 23.00 15 мая до 6.00 18 мая изменятся маршруты автобусов № 90а и № 84. об этом сообщает администрация города.

Изменения связаны с перекрытием движения по улице Волгоградской у ТЦ «Московский» для замены тепломагистрали.

Автобус № 90а поедет по новому пути:

- В прямом направлении: Д/п «Центральный», проспект Ленина, улица Волгоградская, проспект Октябрьский, бульвар Строителей, проспект Московский, улица Волгоградская, проспект Притомский, проспект Притомский (дублер), остановка «Защитники Отечества».

- В обратном направлении: остановка «Защитники Отечества», проспект Притомский, улица Волгоградская, проспект Московский, бульвар Строителей, проспект Октябрьский, улица Волгоградская, проспект Ленина, Д/п «Центральный».

Автобус № 84 изменит маршрут:

- В прямом направлении: Д/п «Шалготарьян», проспект Октябрьский, бульвар Строителей, проспект Московский, улица Волгоградская, проспект Притомский, Университетский мост, проспект Советский, остановка «ул. Кирова».

- В обратном направлении: остановка «Кузбассэнерго», проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Васильева, улица Красная, проспект Советский, Университетский мост, проспект Притомский, улица Волгоградская, проспект Московский, бульвар Строителей, проспект Октябрьский, Д/п «Шалготарьян».

