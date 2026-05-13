В Кузбассе проверят качество благоустройства объектов инициативного бюджетирования

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе проверят общественные пространства, благоустроенные в 2025 году по проекту «Твой Кузбасс - твоя инициатива». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Специальная комиссия, в состав которой вошли представители министерства финансов, местных администраций и активисты, уже приступила к работе. За лето они объедут 25 объектов в 14 муниципальных округах.

«Такие проверки проводятся ежегодно. Их главная задача - обеспечить достижение конкретных результатов, которых ждут люди. Не просто выявить нарушения, а разобраться в причинах и оперативно добиться исправлений. При этом все замечания подрядчики обязаны исправить за свой счет», - подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Проект «Твой Кузбасс - твоя инициатива» помогает жителям самим выбрать пространства для благоустройства. С 2018 года было приведено в порядок 990 территории - от спортивных и детских площадок до зон отдыха и памятных мест. В 2026 году планируется воплотить не менее 50 новых проектов.

Ранее мы писали, что жители Кузбасса обратились к губернатору с просьбой вернуть отопление в квартиры, а также в Новокузнецке в результате поджога сгорело двухэтажное здание.