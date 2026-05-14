В Новокузнецке водитель автобуса помог вернуться домой больному мужчине

В Новокузнецке водитель автобуса № 91 Александр Губанов помог вернуться домой пожилому человеку, страдающему деменцией. Об инциденте рассказали в Национальной транспортной ассоциации.

Водитель "Питеравто" Александр Губанов обнаружил пенсионера в салоне, когда выполнял последний рейс. Пассажиру явно требовалась помощь. При себе у мужчины не было ни телефона, ни документов. Он попросил высадить его на остановке «18-й квартал» Заводского района, но, когда автобус остановился, признался, что живет совсем в другом месте — в Новоильинском районе.

Водитель сфотографировал пассажира и передал информацию в автопарк. Оказалось, что пожилого мужчину ищут родные – один из работников компании видел ориентировку с приметами пенсионера.

Александр Губанов довез пожилого человека до парка, где его вскоре забрали родственники, с которыми связались работники транспортной компании.

