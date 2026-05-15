Более 3 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей на неделю

В Кузбассе резко выросло число обращений в больницы с укусами клещей. Об этом свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора.

С 6 по 12 мая зарегистрировано 3064 случая присасывания клещей. Всего же с начала года от этих кровопийц пострадали уже 5576 кузбассовцев.

В ведомстве напомнили, что клещи являются переносчиками опасных для людей заболеваний, поэтому в случае присасывания необходимо обратиться к врачу.

