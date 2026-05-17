Губернатор Кузбасса распорядился возобновить подачу тепла в дома.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о решении возобновить подачу тепла в регионе на фоне неблагоприятного прогноза погоды.

По обновленным данным Гидрометцентра, похолодание в Кузбассе сохранится всю следующую неделю - и, возможно, продлится дольше. Синоптики прогнозируют дожди, а в отдельных районах не исключен даже снег.

В связи с этим Илья Середюк поручил главам муниципалитетов возобновить подачу отопления не только в социальные учреждения, но и в жилой фонд - там, где сохранилась циркуляция в магистральных теплосетях.

Губернатор Кузбасса провел оперативный штаб. Он поручил главам территорий незамедлительно наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Также необходимо информировать жителей о сроках запуска тепла.

