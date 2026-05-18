В Кузбассе конфликт собачницы с жителями закончился разборками в полиции

Фото: архив КП. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке конфликт хозяйки стаффордширского терьера с пьяными супругами закончился разборками в полиции. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратились обе стороны. По версии 41-летней горожанки, которая сидела на лавочке со своим 38-летнем мужем, владелица собаки начала снимать их на видео, а после замечания натравила на них животное. В итоге пес якобы укусил женщину за руку. При этом за медицинской помощью пострадавшая не обращалась, а от прохождения судебно-медицинской экспертизы отказалась.

21-летняя хозяйка стаффа рассказала другую версию. По ее словам, супруги были пьяные, матерились, а мужчина вдобавок начал пинать собаку. Испугавшись за свою безопасность, девушка сняла с терьера намордник, но при этом оставила его на поводке. Она также утверждала, что пес никого не кусал.

По результатам проверки к ответственности были привлечены обе стороны конфликта. Так, на хозяйку пса составили протоколы за несоблюдение требований к содержанию и выгулу животных. А на мужчину, который нецензурно выражался в общественном месте, протокол за мелкое хулиганство.

Ранее мы писали, что в Кировском районе Кемерова строят первую в его истории 15-этажку.