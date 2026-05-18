Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+7°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит18 мая 2026 9:10

В Кузбассе конфликт собачницы с жителями закончился разборками в полиции

В Новокузнецке привлекли к ответственности участников конфликта
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке конфликт хозяйки стаффордширского терьера с пьяными супругами закончился разборками в полиции. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратились обе стороны. По версии 41-летней горожанки, которая сидела на лавочке со своим 38-летнем мужем, владелица собаки начала снимать их на видео, а после замечания натравила на них животное. В итоге пес якобы укусил женщину за руку. При этом за медицинской помощью пострадавшая не обращалась, а от прохождения судебно-медицинской экспертизы отказалась.

21-летняя хозяйка стаффа рассказала другую версию. По ее словам, супруги были пьяные, матерились, а мужчина вдобавок начал пинать собаку. Испугавшись за свою безопасность, девушка сняла с терьера намордник, но при этом оставила его на поводке. Она также утверждала, что пес никого не кусал.

По результатам проверки к ответственности были привлечены обе стороны конфликта. Так, на хозяйку пса составили протоколы за несоблюдение требований к содержанию и выгулу животных. А на мужчину, который нецензурно выражался в общественном месте, протокол за мелкое хулиганство.

Ранее мы писали, что в Кировском районе Кемерова строят первую в его истории 15-этажку.