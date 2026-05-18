В Кузбассе «Последние звонки» прозвенят для более 40 тысяч выпускников

Губернатор Илья Середюк поручил главам территорий обеспечить безопасность в день проведения «Последнего звонка». Об этом сообщает пресс-служба АПК.

26 мая «Последние звонки» прозвенят для более 40 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов. В Прокопьевске, Юрге, Яшкинском, Гурьевском и Таштагольском округах для ребят пройдут общегородские праздники, в остальных территориях торжественные мероприятия состостся в школах, актовых залах или на свежем воздухе.

«Поручил главам территорий подготовить все до мелочей. Тщательно проверить все помещения и территории, где пройдут мероприятия. Особое внимание – антитеррористической защищенности и пожарной безопасности», - отметил Илья Середюк.

