НовостиПроисшествия19 мая 2026 5:12

Житель Кузбасса отправится в колонию на 8 лет за убийство бывшей сожительницы

Мужчина на почве ревности зарезал свою бывшую возлюбленную
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

В Кузбассе вынесен приговор 63-летнему мужчине, который убил бывшую возлюбленную. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в ноябре 2025 года. Мужчина приревновал свою экс-сожительницу к другому и устроил разборки. Во время ссоры он ударил женщину кулаком по лицу. А когда она упала на пол, нанес не менее четырех ударов ножом по лицу и шее. От полученных ран пострадавшая скончалась на месте.

Суд приговорил кузбассовца в восьми годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

