В Кузбассе стартовал региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В Кузбассе стартовал региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Свои навыки продемонстрируют 18 лучших отрядов Кузбасса, а победитель предоставит регион в финале.

Как рассказали в пресс-службе АПК, региональный этап «Зарницы» проходит на базе военно-патриотического центра «Авангард» в Промышленновском округе. В нем принимают участие школьники средней (11-13 лет) и старшей (14-17 лет) возрастных категорий. Ребятам предстоит пройти пройти военно-политическую, строевую, огневую подготовку, военизированную эстафету, показать свои навыки маскировки и тактической медицины, работы с инженерным оборудованием и РХБЗ-защитой. Также для школьников проведут состязания среди командиров, инженеров-саперов, военкоров, связистов, медиков, штурмовиков и операторов БПА.

Проект организован по нацпроекту «Молодежь и дети», который реализуется в стране по решению президента России Владимира Путина.

