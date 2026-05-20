Бастрыкин заинтересовался переносом ремонта в проблемном доме в Кузбассе

В центральном аппарате СК России заинтересовались публикацией в соцсети о жилищной проблеме в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Жители многоквартирного дома в Кемерове пожаловались на отсутствие капительного ремонта. Долгое время работы переносятся, людей топит.
В кузбасском следкоме возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). О ходе его расследования будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.
