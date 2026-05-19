В муниципалитетах Кузбасса ликвидируют свалки.

По состоянию на 2025 год в Кузбассе зафиксировали 59 незаконных свалок, 23 из них уже ликвидировали.

Больше всего свалок было в Кемерове - из шести устранили пять. В Киселевске убрали только одну из пяти. В Гурьевском округе не устранили ни одной из пяти свалок. В Междуреченском округе, как и раньше, осталось четыре.

Илья Середюк отметил, что главам муниципалитетов нужно разобраться в ситуации и оперативно доложить ему. Также поручил им информировать жителей через соцсети о планах по ликвидации свалок с указанием конкретных сроков.

Особое внимание уделяют контейнерным площадкам. Кузбассовцы часто жалуются, что рядом с местами складирования мусора скапливаются пакеты. Из-за переполненных баков жители вынуждены оставлять мусор поблизости, что быстро приводит к образованию свалок вокруг площадок.

«Такого быть не должно», - уточнил глава региона.

Ранее мы писали, что кузбасский «дроппер» выплатит пенсионерке из Москвы более 90 тысяч рублей, а также в Кемерове подростки забрались на крышу недостроя в поисках привидений.