В Кемерове подростки забрались на крышу недостроя в поисках привидений

В Кемерове два 13-летних подростка забрались на крышу недостроенного здания в Ленинском районе. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мальчишек за опасными играми заметил один из местных жителей и сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место силовики обнаружили двух школьников, выходящих из здания. Оказалось, что подростки забрались на крышу не просто так, а чтобы увидеть привидение – якобы этот недострой попал в список мистических мест города.

Полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, а их родителей предупредили об ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

