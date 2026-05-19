Кузбасский «дроппер» выплатит пенсионерке из Москвы более 90 тысяч рублей

Суд обязал жителя Кемеровского округа выплатить обманутой мошенниками пенсионерке из Москвы более 90 000 рублей. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Аферисты, представляясь сотрудниками государственных органов, вынудили пожилую женщину взять кредиты и перевести деньги на неизвестные счета. В общей сложности москвичка лишилась 7,9 млн рублей. Как установили силовики в ходе расследования, часть похищенных денег – 62 673 рубля 64 копейки – поступила на счет жителя Кемеровского округа.

Суд признал мужчину ответчиком по делу и обязал вернуть средства и проценты за из пользование. Общая сумма взыскания составила 92 603 рубля 32 копейки.

