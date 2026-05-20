Угольщики Кузбасса добыли с начала года 62,1 млн тонн «черного золота»

Угольщики Кузбасса с начала года добыли 62,1 млн тонн угля, что на 6,6% меньше, чем за этот же период прошлого года. Об этом сообщили в министерстве угольной промышленности региона.

Переработка угля выросла на 3,9 % и составила 80,3 % от добычи.

Также увеличились показатели отгрузки топлива. По итогам апреля она составила 15,1 млн тонн, что больше на 1,5 млн тонн или на 11,3%.

Средняя зарплата на угольных предприятиях равна 116,1 тыс. рублей - показатель остается на уровне прошлого года.

А вот число работников отрасли сократилось на 7,1 тысячу и составляет 82,5 тыс. человек.

