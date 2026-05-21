В Новокузнецке задержали мужчину, избившего жену из-за замечания.

В Новокузнецке экипаж Росгвардии задержал мужчину, который избил свою жену. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Вечером росгвардейцы приехали по сигналу о конфликте в многоквартирный дом на улице Филиппова. На месте 55-летняя женщина указала на обидчика. Сотрудники Росгвардии задержали 61-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, женщина сделала мужу замечание из-за того, что он пил. В ответ мужчина начал ссору и избил жену. После этого горожанка обратилась за помощью.

Росгвардейцы передали задержанного полиции для дальнейшего разбирательства.

