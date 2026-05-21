В Кузбассе защитили жительницу от агрессивного соседа с кочергой

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал 43-летней хозяйке частного дома. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Утром на тревожный сигнал с улицы Керченской прибыли росгвардейцы. Возле дома они увидели мужчину, который вел себя неадекватно. Росгвардейцы задержали 43-летнего жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, между хозяйкой дома и ее гостем во время застолья возник конфликт. После ссоры мужчина ушел, но вскоре вернулся с кочергой. Увидев, что вход на территорию закрыт, он разозлился и начал наносить удары по металлическому забору. Испуганная женщина нажала на установленную кнопку вызова Росгвардии.

Задержанного передали сотрудникам полиции. Детали инцидента будут установлены в ходе проверки, по итогам которой примут решение в соответствии с законом.

