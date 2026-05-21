В Кемерове задержали мужчину, пытавшегося незаконно сэкономить на морепродуктах.

В Кемерове росгвардейцы задержали посетителя гипермаркета, который пытался скрыться без полной оплаты товара. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Днем росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в гипермаркет на Кузнецком проспекте. Персонал указал на мужчину, который пытался скрыться. Для проверки личности его задержали.

Предварительно установлено, что 43-летний кемеровчанин взял около килограмма замороженных креветок. На весах он заменил ценник на более дешевый товар и оплатил продукцию по заниженной цене. С товаром мужчина направился к выходу, где его остановили сотрудники магазина, которые вызвали Росгвардию. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полиции.

