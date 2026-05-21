В Кузбассе подвели итоги конкурса туристических проектов.

Участники конкурса «ВИЗИТ КУЗБАСС» состязались в четырех номинациях: туристические маршруты, события, сувениры и мастерство экскурсоводов.

Губернатор Илья Середюк отметил, что туристическая отрасль становится одним из драйверов экономики Кузбасса. В регионе формируется новая культура путешествий для каждого. В Кузбассе развивают туристические маршруты, промышленный туризм и создают уникальные сувениры. Проекты-победители войдут в «Краткий путеводитель по Кузбассу» и «Календарь событий Кузбасса» на следующий год.

Гран-при конкурса туристических маршрутов получил проект «Открытые горизонты» АО «УК «Кузбассразрезуголь». Лучшей экскурсией стала инклюзивная программа «Прикоснуться к традициям» из Новокузнецка. В подноминации «Идея маршрута» победил проект «Ожившие истории: Музей под открытым небом» от Центра военно-патриотического воспитания, спорта и туризма «Патриоты земли Тяжинской».

