Житель Кузбасса осужден за нападение с топором на полицейского.

Житель Гурьевского муниципального округа признан виновным в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В сентябре 2025 года мужчина, будучи пьяным, устроил семейный скандал на своей придомовой территории. Когда прибыли полицейские, он оказал сопротивление. Осуждённый схватил топор и пригрозил применить насилие к представителю власти. При задержании он ударил сотрудника, причинив вред здоровью средней тяжести.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

