Петербурженка выплатит более 1 млн рублей пенсионерке из Кузбасса.

Прокурор города Тайги добился взыскания более миллиона рублей с «дроппера» в пользу обманутой пенсионерки. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

В феврале 2024 года пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Он сказал, что мошенники пытаются оформить на женщину кредиты, и уговорил ее взять заем, чтобы «сохранить имущество». Под влиянием злоумышленника пенсионерка оформила кредит в банке и перевела 739 тысяч рублей на указанный счет.

Полиция возбудила уголовное дело, и в ходе расследования установила владельца счета - 26-летнюю жительницу Санкт-Петербурга.

Прокурор города подал иск в суд, требуя взыскать с «дроппера» сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами.

Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с петербурженки более миллиона рублей в пользу пенсионерки. Также суд назначил начисление процентов за пользование деньгами до фактического исполнения решения, которое находится на контроле надзорного органа.

