Кузбасские ученые создали разработку, не имеющую аналогов в мире.

Специалисты кемеровского НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний разработали уникальные сосудистые протезы малого диаметра. Со временем замещаются собственными тканями человека и не требуют повторных операций.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк назвал это прорывом в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Он подчеркнул, что кузбасская научная школа одна из сильнейших в стране. Разработка, не имеющая аналогов в мире, решает проблему, над которой десятилетиями работали хирурги.

До этого врачи могли только создавать обходные пути или заменять поврежденный участок искусственной трубкой. Но для сосудов тоньше 3,5 мм такие протезы не подходят. Они часто вызывают тромбообразование, что требует повторных операций и несет риски.

Теперь же пациенты с такими проблемами могут получить помощь благодаря новым протезам, которые восстанавливаются вместе с организмом. Это может спасти тысячи жизней, включая детские.

