Реконструкция улицы Мичурина в Кемерове почти завершена.

Реконструкция улицы Мичурина от проспекта Советского до микрорайона 1а в Кемерове почти завершена. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в соцсетях.

Проект, включающий переустройство коллектора, строительство очистных сооружений и ремонт дороги, почти выполнен.

Коллектор с очистными сооружениями готов. Зимой перенесли напорно-самотечную канализацию, инженерные сети обновлены и работают. Сейчас подрядчик переходит к завершающему этапу.

Выполняют устройство технических и пешеходных тротуаров, вертикальную планировку, готовят площади под озеленение, устанавливают бортовой камень.

В ближайшие дни приступят к укладке нижних слоев асфальтобетона на оставшихся участках дороги. Летом уложат финальное покрытие.

Также работают над светофорами у Театрального моста и на пересечении с проспектом Советским. Завершение реконструкции запланировано на сентябрь 2026 года.

