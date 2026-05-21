В Кемерове убрали несанкционированную свалку в Центральном районе

Фото: Александр Чаринцев | Газета «Кемерово».

В Кемерове убрали несанкционированную свалку, которая образовывалась за зданием редакции на проспекте Октябрьском, 28. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В субботнике приняли участие работники СКЭК и ТУЦР, также была задействована техника. От мусора очистили территорию вдоль дороги до школы №5. В общей сложности вывезли 11 кубических метров мусора.

Чтобы горожане прекратили захламлять участок, была установлена информационная табличка о запрете складирования отходов.

В мэрии отметили, что в прошлом году в городе ликвидировали 103 несанкционированные свалки общим объемом 4 495 тонн.

