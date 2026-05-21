В Кузбассе осудили блогера за нападение на женщину

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

Суд вынес приговор по уголовному делу 32-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, обвиняемого в хулиганстве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу и прокуратуре региона.

В январе этого года в дежурную часть полиции поступило сообщение о нападении на женщину в общежитии. Также об инциденте стало известно из соцсетей. Полицейские задержали подозреваемого.

Следствие установило, что в общежитии мужчина распылил газовый баллончик в лицо 48-летней женщине. Жительница почувствовала боль и жжение в глазах, не могла сопротивляться. Тогда нападавший отобрал у нее швабру и рукояткой нанес удары по голове и спине. Он снимал происходящее на телефон, транслировал видео в прямом эфире и оскорблял окружающих. Причиной инцидента стало замечание, сделанное женщиной мужчине в присутствии посторонних.

Мужчина признал вину и возместил пострадавшей 100 000 рублей. Суд признал его виновным и назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Смартфон, использованный при нападении, конфискован в доход государства.

