Жительница Кузбасса подменила золотое обручальное кольцо на бижутерию

В пгт Яя 32-летняя жительница признана виновной в краже – женщина украла дорогое обручальное кольцо. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Воровка подменила товар в пункте выдачи товаров. Вместо золотого кольца стоимостью около 37 тыс. рублей она вложила в упаковку свое старое металлическое украшение. Женщина надеялась, что обман не раскроется, но уже на следующий день ее задержали сотрудники полиции.

Суд назначил похитительнице 100 часов обязательных работ.

