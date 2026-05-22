Врачи Кузбасса спасли пациентку с тяжелыми осложнениями, вызванными опухолью

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса.

Врачи Кузбасской областной клинической больницы спасли пациентку с тяжелыми осложнениями, вызванными опухолью головки поджелудочной железы. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Женщина поступила в стационар по скорой из-за возникшего состояния механической желтухи. В больнице у пациентки диагностировали новообразование, которое сдавливало желчные протоки и часть двенадцатиперстной кишки. Врачи выполнили две операции, чтобы устранить критическое состояние. Но опухоль начала увеличиваться и распадаться, вызвав внутреннее кровотечение. Поэтому пациентку экстренно перевезли в областную больницу.

Там женщине провели эмболизацию сосудов, чтобы остановить кровотечение, а затем удалили пораженную опухолью головку поджелудочной железы, двенадцатиперстную кишку, части тощей кишки и желчного протока и восстановили пищеварительный тракт. Операция длилась более 6 часов.

