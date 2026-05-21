В Кемерове День славянской письменности отметят концертом под отрытым небом

В Кемерове День славянской письменности и культуры отметят традиционным концертом под отрытым небом. Праздник состоится на площади перед Музыкальным театром Кузбасса, сообщили в пресс-службе Кузбасской митрополии.
В концертной программе примут участие оркестр русских народных инструментов Центральной детской школы искусств, архиерейский ансамбль «СоГласие» и солисты Музыкального театра.
Начало в 15.30. В случае непогоды праздник пройдет в фойе театра.
