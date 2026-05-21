В Новокузнецке автобусы и троллейбусы изменят маршруты из-за марафона «Дай пять»

24 мая общественный транспорт временно изменит маршруты из-за легкоатлетического марафона.

В Новокузнецке 24 мая общественный транспорт временно изменит маршруты из-за легкоатлетического марафона «Дай пять». Об этом предупредили в городской администрации.

Ограничения будут вводиться поэтапно. С 06.00 закроют движение по улице Кирова (от пересечения с проспектом Металлургов до пересечения с улицей Спартака). С этого момента поедут по измененным маршрутам автобус №23 и троллейбус №3. Так, автобус до 15.00 будет курсировать от Левого берега по пр. Дружбы, ул. Кутузова, ул. Циолковского, ул. Транспортная, пр. Курако, ул. Куйбышева (остановка «Лазо») и далее по маршруту. Троллейбус с 06.00 до 10.00 будет ходить по маршруту «Левый берег - Вокзал (платформа №14) - Левый берег» с Вокзала по пр. Бардина.

С 10.00 вводится ограничение движения по проспектам Октябрьскому, Бардина, Кузнецкстроевскому, улицам Спартака, Тольятти, Кирова. Поэтому до 15.00 поменяют свой путь следующие маршруты:

автобусы:

- №5 от Левого берега по пр. Дружбы, ул. Кутузова, ул. Циолковского, ул. Транспортная на Вокзал;

- №25* от остановки «Левый берег» по ул. Кирова, ул. Тольятти и далее по маршруту (по схеме маршрута №25);

- №27 от ул. Кирова (остановка «Цирк») по ул. Тольятти, пр. Пионерский, пр. Кузнецкстроевский (остановка «Кузнецкстроевский») и далее по маршруту;

- №№66, 70 при движении в прямом направлении от пр. Дружбы по ул. Кутузова, ул. Циолковского, ул. Транспортная и далее по маршрутам; при движении в обратном направлении: от ул. Транспортная, ул. Циолковского, ул. Кутузова, пр. Дружбы и далее по маршрутам;

- №80 от остановки «Гранд Медика» на ул. Орджоникидзе, пр. Металлургов, ул. Кутузова и далее по маршруту;

- №87 от ул. Кирова (остановка «Цирк») по ул. Тольятти, пр. Ермакова, ул. Павловского (остановка «Ника») и далее по маршруту;

- №88 от Левого берега по пр. Дружбы, ул. Кутузова, ул. Циолковского, ул. Транспортная на Вокзал и далее по маршруту;

- №345 при движении в прямом направлении: от Левого берега (с выполнением остановки «Левый берег (ул. Кирова, 111Б)») по ул. Транспортная (с выполнением остановки «Набережная (ул. Грдины)») до вокзала и далее по маршруту; при движении в обратном направлении: от вокзала по ул. Транспортная, Левый берег (с выполнением остановки «Левый берег (ул. Кирова, 100)») и далее по маршруту;

- №№102,103,104,104с,105,105к,106,107,107с,108,110 от Вокзала по пр. Металлургов, пр. Строителей (остановка «Рембыттехника») и далее по маршрутам;

- №№164,168,169 от Вокзала по ул. Транспортная до Левого берега и далее по маршрутам.

троллейбусы:

- №1 - Универбыт - Ярославская;

- №2,7 - пр. Октябрьский - 2-ая горбольница - Транспортная - Вокзал и далее по маршрутам;

- №№3,6 - по маршруту №5.

трамваи:

- №5 - временно приостановит движение;

- №№2,9 - по временному маршруту «Байдаевская - Вокзал».

