Илья Середюк: школьные стадионы и спортзалы будут открыты для кузбассовцев летом

На время каникул школьные стадионы, спортзалы и бассейны будут открыты для посещения. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Он отметил, что качественная спортивная инфраструктура школ не должна простаивать. Поэтому при условии соблюдения правил безопасности кузбассовцы смогут продолжать заниматься на уличных площадках, а спортивные клубы и секции - в спортзалах образовательных организаций.

«Уличные спортивные объекты будут открыты без специальных разрешений. Доступ в спортивные залы школ будет осуществляться с учетом пропускного режима и требований безопасности. Порядок доступа на конкретные площадки можно уточнить в администрации ближайшей школы», - сообщил глава региона.

В пресс-службе АПК напомнили, что с 2020 года в Кузбассе обновили и построили около 70 школ, на их территориях организована современная спортивная инфраструктура.

