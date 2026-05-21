С 22 мая в Кузбассе открывается навигация для маломерных судов. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Любители отдыха на воде смогут пользоваться катерами и лодками в течение пяти месяцев – до 25 октября.

В МЧС напомнили, что перед выходом на воду обязательно нужно проверить лодку. Она должна быть технически исправна и укомплектована средствами безопасности. Освидетельствование судна проводится раз в 5 лет.

За нарушения на воде, в том числе управление в нетрезвом виде, отсутствие прав или документов, а также неисправности, с которыми запрещено плавать, судно могут забрать на штрафстоянку.

